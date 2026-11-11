Galatasaray'ın efsane futbolcularından Cevad Prekazi için Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da anma töreni düzenlendi. Anma töreninde Galatasaray Kulübü adına bir heyet de hazır bulundu.

Törene katılan Türkiye'nin Belgrad Büyükelçisi İlhan Saygılı, açıklamasında Prekazi'nin vefatından dolayı kişisel olarak çok üzgün olduğunu söyledi.

'ALTIN KALPLİ BİRİYDİ'

İyi bir dostunu ve iyi bir insanı kaybettiğini belirten Saygılı, "Futbolcudan öte altın kalpli biriydi. Burada hem benimle hem benden önceki büyükelçilerle ve büyükelçilik mensuplarımızla daima yakın temasta olmuş birisiydi." ifadelerini kullandı.

Saygılı, "Türk futbolunun gelişiminde, 1980'lerde yaşanan sıçrayışta sevgili Cevad Prekazi'nin rolü yadsınamaz. Bizim kuşağımızdaki hemen hemen herkesin kalbinde özel bir yere sahip." diye konuştu.

Törende konuşan Galatasaray Kulübü Başkan Yardımcısı Sedat Artukoğlu, Galatasaray tarihinin unutulmaz isimlerinden Prekazi'ye veda etmek için bir arada bulunduklarını belirterek, kulüp adına Prekazi'nin ailesine, sevenlerine ve tüm futbol camiasına taziyelerini iletti.

'MONACO'YA ATTIĞI O UNUTULMAZ GOL BUGÜN BİLE İLK GÜNKÜ HEYECANIYLA YAŞIYOR'

Prekazi'nin 1985'te Galatasaray'a geldiğinde yalnızca büyük bir futbolcu olarak değil, Türk futbol tarihinde derin izler bırakacak bir isim olarak da yeni bir yolculuğa başladığını aktaran Artukoğlu, "Altı yıl boyunca sarı-kırmızılı formayı gururla taşıdı, iki lig şampiyonluğumuzda önemli rol oynadı. Galatasaray'ın Avrupa'da büyük hayaller kurmaya başladığı yıllarda en önemli kahramanlarımızdan biri oldu. 1989 yılında Monaco'ya attığı o unutulmaz gol, bugün bile milyonlarca Galatasaraylının hafızasında ilk günkü heyecanıyla yaşamaya devam ediyor." ifadelerini kullandı.