Galatasaray'ın eski başkanlarından Burak Elmas, başkanlık dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken Okan Buruk'a yapılanlara da tepki gösterdi.

SporON YouTube kanalında açıklamalar yapan Elmas, kendi başkanlık dönemiyle ilgili itiraflarda bulundu. Okan Buruk'a yapılanlar için ise "şerefsizlik" ifadesini kullandı.

Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’a yapılanları kabul edilebilir olmadığını belirten Elmas, "Sosyal medyada çok bilgili olmayan çoğunluğu, ters tarafa yönlendirmeye çalışan bazı üyeler var. Galatasaray'ın, hem oyuncuları, teknik direktörü, yönetimleri, bu olaylardan koruması lazım.

Okan Buruk'a yapılanlar kabul edilebilir değil. Daha da ağır bir şey söyleyeyim; şerefsizlik!" dedi.

Konuşmasını sürdüren Elmas, "Eğer Galatasaraylı, 4 sene şampiyon olmuş hocasını yerin dibine vuruyorsa, yok istifa, takımı bir gün beğenmedi yerin dibine vuruyorsa bu kadar başarılı adamı, ne buraya hoca bulabilirsiniz ne başkan." yorumunu yaptı.

‘’OKAN BURUK’U İYİ Kİ GETİRMEMİŞİZ’’

Okan Buruk hakkında konuşan Elmas, "Okan Buruk'u iyi ki getirmemişiz. Eğer Okan Buruk o 6 ayda gelseydi, onu da paramparça ederlerdi. Okan Buruk'un gelme zamanlaması hem Galatasaray hem kendi açısından daha uygun olmuş." yorumunu yaptı.

FATİH TERİM YANITI

''Fatih Terim ile yolları ayırma kararınızdan pişmanlık duyuyor musunuz?'' sorusunu yanıtlayan Elmas, ‘’ Değilim. Çok zor bir karardı. Ben Galatasaray taraftarıyım, taraftar için Fatih Terim ne ifade ediyorsa benim için de aynı şeyi ifade ediyor.

Fakat o başkanlık koltuğuna geliyorsanız, Galatasaray için ilerde doğru olduğunu düşündüğünüz şeyi, haklı çıkmayabilirsiniz ama yapmak zorundasınız. O koltuk, idareten oturulan bir koltuk değil. Duygularınızla karar veremezsiniz. O verilen karar, Fatih Hoca'nın değerinden eksiltme yapmaz. O dönem alınmış sonuçlarla ilgili, yapmak istediklerimin olmadığını düşünmemle ilgili.’’ cevabını verdi.

‘’ALİ KOÇ ARKADAN DOLAŞIP HİÇBİR ŞEY YAPMADI’’

Burak Elmas, Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç ile ilgili, "Başkan olduktan sonra Ali Koç'la bir ortamda karşılaştık, “Türk futbolunun hakem ve naklen yayın sorunu var; Galatasaray ve Fenerbahçe burayı birlikte halledebilir. Birbirimizin altını oymak yerine, sahada rekabet edelim sonuna kadar ama en büyük iki camia beraber hareket edelim.' dedim.

Ali Başkan da bizim söylediğimizin haricinde arkadan dolaşıp hiçbir şey yapmadı. 3 büyük kulüplerin eski başkanları gibi bir ilişki yürütmeye çalıştık. Başka bir başkanla da bunu denedim, bana 'Ara sıra taraftarın gazını almak için kavga edebiliriz.' dedi." ifadelerini kullandı.