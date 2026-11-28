Galatasaray'ın eski başkanlarından Burak Elmas, başkanlık dönemine ilişkin değerlendirmelerde bulunurken Okan Buruk'a yapılanlara da tepki gösterdi.
SporON YouTube kanalında açıklamalar yapan Elmas, kendi başkanlık dönemiyle ilgili itiraflarda bulundu. Okan Buruk'a yapılanlar için ise "şerefsizlik" ifadesini kullandı.
Galatasaray teknik direktörü Okan Buruk’a yapılanları kabul
edilebilir olmadığını belirten Elmas, "Sosyal medyada çok bilgili olmayan
çoğunluğu, ters tarafa yönlendirmeye çalışan bazı üyeler var. Galatasaray'ın,
hem oyuncuları, teknik direktörü, yönetimleri, bu olaylardan koruması lazım.
Okan Buruk'a yapılanlar kabul edilebilir değil. Daha da ağır
bir şey söyleyeyim; şerefsizlik!" dedi.
Konuşmasını sürdüren Elmas, "Eğer Galatasaraylı, 4 sene
şampiyon olmuş hocasını yerin dibine vuruyorsa, yok istifa, takımı bir gün
beğenmedi yerin dibine vuruyorsa bu kadar başarılı adamı, ne buraya hoca
bulabilirsiniz ne başkan." yorumunu yaptı.
‘’OKAN BURUK’U İYİ Kİ GETİRMEMİŞİZ’’
Okan Buruk hakkında konuşan Elmas, "Okan Buruk'u iyi ki
getirmemişiz. Eğer Okan Buruk o 6 ayda gelseydi, onu da paramparça ederlerdi.
Okan Buruk'un gelme zamanlaması hem Galatasaray hem kendi açısından daha uygun
olmuş." yorumunu yaptı.
FATİH TERİM YANITI
''Fatih Terim ile yolları ayırma kararınızdan pişmanlık duyuyor musunuz?'' sorusunu yanıtlayan Elmas, ‘’ Değilim. Çok zor bir karardı. Ben Galatasaray taraftarıyım, taraftar için Fatih Terim ne ifade ediyorsa benim için de aynı şeyi ifade ediyor.
Fakat o başkanlık koltuğuna geliyorsanız, Galatasaray için
ilerde doğru olduğunu düşündüğünüz şeyi, haklı çıkmayabilirsiniz ama yapmak
zorundasınız. O koltuk, idareten oturulan bir koltuk değil. Duygularınızla
karar veremezsiniz. O verilen karar, Fatih Hoca'nın değerinden eksiltme yapmaz.
O dönem alınmış sonuçlarla ilgili, yapmak istediklerimin olmadığını düşünmemle
ilgili.’’ cevabını verdi.
‘’ALİ KOÇ ARKADAN DOLAŞIP HİÇBİR ŞEY YAPMADI’’
Burak Elmas, Fenerbahçe eski başkanı Ali Koç ile ilgili, "Başkan
olduktan sonra Ali Koç'la bir ortamda karşılaştık, “Türk futbolunun hakem ve
naklen yayın sorunu var; Galatasaray ve Fenerbahçe burayı birlikte
halledebilir. Birbirimizin altını oymak yerine, sahada rekabet edelim sonuna
kadar ama en büyük iki camia beraber hareket edelim.' dedim.
Ali Başkan da bizim söylediğimizin haricinde arkadan dolaşıp
hiçbir şey yapmadı. 3 büyük kulüplerin eski başkanları gibi bir ilişki
yürütmeye çalıştık. Başka bir başkanla da bunu denedim, bana 'Ara sıra
taraftarın gazını almak için kavga edebiliriz.' dedi." ifadelerini
kullandı.