Süper Lig'de daha önce Galatasaray ve Gençlerbirliği formalarını terleten Nijeryalı golcü Henry Onyekuru'nun yeni takımı belli oldu. Gençlerbirliği'nden ayrıldığı günden bu yana kulüpsüz durumda olan oyuncu, 1. Lig ekibi Bursaspor'a transfer olmaya hazırlanıyor.

BURSASPOR'DAN ONYEKURU HAMLESİ

1. Lig'in iddialı ekiplerinden Bursaspor, sürpriz bir transfer hamlesi için girişimlerine başladı. Hücum hattını güçlendirmek isteyen yeşil-beyazlı yönetim, Nijeryalı golcüyü radarına aldı.

Fotomaç'ta yer alan habere göre; Bursaspor, Onyekuru için görüşmelere başladı ve önemli bir mesafe kat etti.

Yeşil-beyazlı ekibin Nijeryalı golcü ile kısa süre içerisinde sözleşme imzalaması bekleniyor. Onyekuru, Bursaspor'a imza atması halinde Ocak ayında yeşil-beyazlı formayı terletebilecek.