Eski Hollandalı futbolcu Wesley Sneijder'in kişisel koleksiyonunda bulunan, Sergio Ramos'un 2010 Dünya Kupası finalinde giydiği forma, Brezilya'da düzenlenen açık artırmada 65 bin 126 euroya satıldı. Sneijder, koleksiyonunda yer alan 2010 Dünya Kupası finaline ait formaları açık artırmaya çıkardı. Satılan parçalar arasında Ramos'un İspanya ile Dünya Kupası şampiyonluğu yaşadığı finalde giydiği forma da yer aldı. Hollandalı eski futbolcunun forması, 5 bin euronun üzerinde bir rakamla alıcı buldu. Sneijder ile Ramos, finalin ardından forma değiştirmişti. Hollandalı eski oyuncunun sattığı koleksiyon parçaları ve ödenen rakamlar şu şekilde: 2010 Dünya Kupası Gümüş Top ödülü: 19 bin euro

2014 Dünya Kupası bronz madalyası: 6 bin 500 euro

2014 Dünya Kupası Hollanda-Brezilya maçı topu: 6 bin 100 euro

2014 Dünya Kupası katılım madalyası: 1.024 euro



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