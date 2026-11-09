Geçen sezonun ikinci yarısında Galatasaray'da kiralık olarak forma giyen Noa Lang, Napoli'nin Lazio ile oynadığı karşılaşmada taraftarlarla gerilim yaşadı. Hollandalı futbolcunun tribünlere yönelik hareketi ve maç sonunda yaşananlar, ocak ayında ayrılık ihtimalini yeniden gündeme taşıdı.

Lang, karşılaşmada bire bir pozisyonlarda rakip savunmayı zorlarken, Pedraza'nın kendi kalesine attığı ve Napoli'ye beraberliği getiren golün de hazırlayıcısı oldu. Takım arkadaşları gol sevincini yaşadığı sırada Hollandalı oyuncu, “Curva A” tribünlerine dönerek kulağını gösterdi.

Bitiş düdüğünün ardından sahayı ilk terk eden oyuncu olan 1999 doğumlu Lang, tribünlerden yükselen ağır hakaret içerikli tezahüratlara maruz kaldı.

GALATASARAY'IN DA TAKİBİNDE

Lang ile taraftarlar arasındaki gerilimin oyuncunun geleceğini etkileyebileceği değerlendiriliyor. Yaz transfer döneminde Galatasaray'daki kiralık döneminin ardından Napoli'ye dönen futbolcunun, ocak ayında yeniden transfer piyasasına çıkması bekleniyor. Ajax ve Galatasaray'ın Lang'a ilgi gösterdiği, İtalya'dan Atalanta ile Genoa'nın da oyuncunun durumunu takip ettiği belirtildi.

Napoli'nin ocak ayında gelecek teklifleri değerlendirmeye hazır olduğu ve Lang için 15 ila 20 milyon euro arasında bir bonservis bedeline razı olabileceği öne sürüldü.