Galatasaray'ın eski yıldızı Wesley Sneijder, kariyerine ait hatıralarını açık artırmaya çıkardı. 42 yaşındaki Hollandalı futbol adamı, müzayedede satışa sunduğu parçalardan 32 bin 667 euro kazandı.

Sneijder, İspanya'ya karşı oynanan 2010 Dünya Kupası finalinin maç topunu 6 bin 124 euroya, aynı turnuvada kazandığı gümüş top ödülünü ise 19 bin 1 euroya sattı.

Ayrıca Sneijder'in 2014 Dünya Kupası'nda boynuna taktığı bronz madalya 6 bin 500 euroya, katılım madalyası ise 1 bin 42 euroya alıcı buldu.

İSTANBUL'DA PARA KAYBETMİŞTİ

Leergeld adlı podcast serisinde, Sneijder'in bir dönem İstanbul'da gayrimenkul projesine 2 ile 3 milyon euro arasında yatırım yaptığı ve bu girişimin organize suç örgütü tarafından yönlendirildiği için tam bir mali felaket yaşadığı iddia edilmişti. Sneijder'in bu kayıptan sonra parasını geri almak için avukat tuttuğu ve hukuki süreç başlattığı belirtilmişti.

FORMAYI DA SATACAK

Sneijder'in özel koleksiyonunu satmaya devam edeceği bildirilirken, 2013 yılında Galatasaray - Real Madrid Şampiyonlar Ligi maçında Cristiano Ronaldo'dan aldığı formayı da açık artırmaya çıkaracağı iddia edildi.