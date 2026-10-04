Galatasaray'ın eski futbolcusu Marcao, uzun bir sakatlık sürecinin ardından sahalara döndü. Brezilyalı stoper, 286 gün sonra çıktığı ilk maçta yeniden sakatlık yaşadı.

Marcao, Sevilla'nın Aston Villa ile oynadığı hazırlık maçında 25. dakikada sakatlandı ve oyuna devam edemedi. Sakatlığının ne kadar süreceği yapılacak kontrollerin ardından belli olacak.

13 KEZ SAKATLANDI

Marcao, Sevilla kariyerinde de sık sık sakatlık yaşadı. İspanyol ekibinde 4 sezon geçiren 29 yaşındaki futbolcu, toplamda 49 resmi karşılaşmada forma giydi. Bu süreçte 13 kez sakatlık yaşayan Marcao'nun, sakatlıklarla mücadele eden bir kariyeri olduğu dikkat çekti.

100 MAÇ KAÇIRDI

Marcao'nun Sevilla dönemi, tekrarlayan kas sakatlıkları ve ameliyatlarla geçti. Marcao'nun son sakatlığıyla birlikte kulübe katıldığından bu yana yaşadığı kas ve kemik sakatlıklarının sayısı 13'e ulaştı. Marcao, bu sorunlar nedeniyle yaklaşık 100 resmi karşılaşmayı kaçırdı.