Galatasaray'ın eski Faslı futbolcusu Younes Belhanda, Ligue 1'de forma giyebilecek kaliteye sahip olduğundan emin olduğunu söyledi. Belhanda, Marsilya, Lyon ve Lille'in de aralarında bulunduğu bütün takımlarda oynayabileceğini savundu.
''BÜTÜN TAKIMLARDA OYNARIM''
Belhanda, "Ligue 1'de her gün oynarım" dedi. Marsilya, Lyon ve Lille'i tek tek sıralayan futbolcu, iddiasını "Bütün takımlarda oynarım" sözleriyle dile getirdi.
Belhanda, Marsilya'nın 10 numara pozisyonuna ilişkin değerlendirmesinde ise "Marsilya'da 10 numarada kimseleri yok!" ifadesini kullandı.