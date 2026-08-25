Transfer döneminin en aktif takımlarından Galatasaray, orta saha transferi için Almanya yolunu tuttu. Gazeteci Rudy Galetti, sarı-kırmızılı kulübün Borussia Dortmund'da forma giyen Fabio Silva'yı gündemine aldığını yazdı.

Sarı-kırmızılı yönetimin oyuncu için girişimlerini hızlandırdığı ve teklif yapacağı iddia edildi. Bu gelişme, Trabzonspor'un da aynı isim için görüşme yaptığı bilgisini gündeme getirdi.

Trabzonspor yönetimi, henüz somut bir adım atmadan şartların oluşmasını beklerken, iki kulüp arasında Silva için bir rekabetin başladığı öne sürüldü.

Fabio Silva, geride bıraktığımız sezonda Dortmund formasıyla 40 maçta sahaya çıktı. Portekizli genç oyuncu, bu maçlarda toplam 4 gol ve 7 asistlik bir performans sergiledi.