Galatasaray U19 Futbol Takımı, UEFA Gençlik Ligi'nin 5. haftasında İngiltere temsilcisi Aston Villa'yı Esenler Stadyumu'nda ağırladı. Sarı-kırmızılılar, 1-0 geriye düştüğü karşılaşmayı 3-1 kazanarak turnuvadaki ilk galibiyetine ulaştı.
Aston Villa, 11. dakikada Markie Meade'in golüyle öne geçti. Galatasaray, 27. dakikada Arda Tagay ile eşitliği yakaladı. 39. dakikada Ada Yüzgeç'in kaydettiği golle de ilk yarıyı 2-1 üstün tamamladı.
İkinci yarıda da gol bulan sarı-kırmızılılar, 54. dakikada Eyüp Karasu ile farkı ikiye çıkardı. Karşılaşma Galatasaray'ın 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.
5 PUANLA 23. SIRAYA YÜKSELDİ
Bu sonuçla puanını 5'e çıkaran Galatasaray, maç fazlasıyla 23. sırada yer aldı. Aston Villa ise 4 puanla 29. basamakta kaldı.
Sarı-kırmızılılar, turnuvadaki önceki maçlarında Sporting ve Stuttgart ile 2-2 berabere kalmış, Barcelona'ya 1-0, Lille'e ise 3-1 yenilmişti.
Galatasaray karşılaşmaya Arda Yılmaz, Yusuf Sivaslıoğlu, Cihan Akgün, Dağhan Kahraman, Abdullah Satılmış, Oğulcan Yançel, Kartal Yılmaz, Eyüp Can Karasu, Furkan Koçak, Ada Yüzgeç ve Arda Tagay ilk 11'iyle başladı.