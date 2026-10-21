Galatasaray, UEFA Gençlik Ligi'nde deplasmanda Lille ile karşılaştı. Mücadeleyi ev sahibi ekip 3-1 kazandı.

Karşılaşmada Lille'in gollerini 28. dakikada Ismael Camara ile 41 ve 55. dakikalarda Saad Boussadia attı. Galatasaray'ın tek golü ise 90+2. dakikada Necati Oğulcan Yançel'den geldi.



Bu sonucun ardından Galatasaray, Gençlik Ligi'nde 3 hafta sonunda 1 puanda kaldı. Lille ise 7 puana yükseldi.



Galatasaray, Gençlik Ligi'ndeki bir sonraki maçında sahasında Stuttgart'ı ağırlayacak. Lille ise Bodo/Glimt ile deplasmanda karşılaşacak.