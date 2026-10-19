Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nin 3. haftasında deplasmanda Lille ile oynayacağı maçın hakemi belli oldu. UEFA'nın açıklamasına göre karşılaşmayı Slovenya Futbol Federasyonu'ndan Rade Obrenovic yönetecek. Obrenovic'in yardımcılıklarını Jure Praprotnik ve Matej Zunic üstlenecek. Dördüncü hakem olarak Martin Matosa'nın görev yapacağı karşılaşmada, VAR'da Matej Jug, AVAR'da ise Dennis Higler yer alacak. Rade Obrenovic, Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off etabında deplasmanda Ferencvaros ile oynadığı karşılaşmada da görev almıştı. Lille-Galatasaray mücadelesi, 21 Ekim Çarşamba günü Fransa'da oynanacak. Karşılaşma TSİ 19.45'te başlayacak.

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