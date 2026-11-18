Galatasaray'ın ocak ayı transfer planında iki Portekizli futbolcu yer alıyor. Sarı-kırmızılılar, Manchester United'dan Bruno Fernandes ve Villarreal'den Renato Veiga'yı kadrosuna katmak istiyor.

Yaz döneminde transfer edilen Rafael Leao'nun da kulüplerle görüşmeler başladıktan sonra devreye girmesi planlanıyor. Leao'nun, Portekiz Milli Takımı'ndan iki arkadaşına Galatasaray'ı anlatarak onları ikna etmeye çalışacağı belirtildi.

SÖZLEŞMESİ SEZON SONUNDA BİTİYOR

Çıkan haberlerde, Galatasaray'ın önceki transfer dönemlerinde de girişimde bulunduğu 32 yaşındaki Fernandes'in, sezon sonunda bitecek sözleşmesini uzatmadığı aktarıldı. Manchester United'ın başına geçen Pochettino'nun ise Fernandes'in yerine Nico Paz'ın transfer edilmesini istediği kaydedildi. Sarı-kırmızılıların, Manchester United'dan ayrılmaya yakın olduğu belirtilen Portekizli oyuncuyla ilgili gelişmeleri takip ettiği ifade edildi.

Galatasaray'ın savunmadaki hedefi ise Renato Veiga. Habere göre sezon başında Leipzig'den kiralanan Bitshiabu'nun Abdülkerim ile beklenen rekabeti oluşturamaması üzerine sarı-kırmızılılar, Villarreal'in Portekizli savunmacısına yöneldi. Veiga, stoperin yanı sıra sol bekte de görev yapabiliyor.

Yönetimin, Şampiyonlar Ligi'nde üst tur şansının artması halinde Veiga transferi için daha fazla kaynak ayırmaya hazır olduğu belirtildi. Sarı-kırmızılıların, iki arkadaşının takıma katılmasının Leao'nun performansına da olumlu yansıyacağını düşündüğü aktarıldı.