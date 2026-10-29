Galatasaray'ın devre arası transfer gündemine Köln'ün 20 yaşındaki sol kanat oyuncusu Said El Mala'nın girdiği öne sürüldü. Takvim'in haberine göre, sarı-kırmızılıların yakından takip ettiği Alman futbolcu için 50 milyon euro bonservis bedeli konuşuluyor. Sol kanada takviye yapmayı hedefleyen Galatasaray yönetiminin, önümüzdeki günlerde oyuncunun menajeriyle iletişime geçmeyi ve ocak ayındaki transfer döneminde girişimde bulunmayı planladığı belirtildi. 8 MAÇTA 4 GOL, 1 ASİST Said El Mala, bu sezon Köln formasıyla çıktığı 8 karşılaşmada 4 gol attı, 1 asist yaptı. Genç oyuncu böylece toplam 5 gole doğrudan katkı sağladı. Alman futbolcunun Köln ile sözleşmesi 2031 yılında sona eriyor.

www.sozcu.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber ve fotoğrafların her türlü telif hakkı Mega Ajans ve Rek. Tic. A.Ş'ye aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.