Galatasaray'da İlkay Gündoğan'ın geleceği yeniden gündemde. Sezon sonunda sözleşmesi sona erecek olan 35 yaşındaki orta sahanın, kariyerinin bu döneminde daha fazla süre alabileceği bir takımda forma giymek istediği iddia edildi.

İlkay Gündoğan'ın, Galatasaray'daki rolünün sınırlı kalması nedeniyle ayrılığı düşündüğü öne sürülüyor. Tecrübeli futbolcunun, düzenli olarak sahaya çıkabileceği ve takım içinde daha önemli bir rol üstlenebileceği bir projeye yönelmek istediği belirtiliyor.

SUUDİ ARABİSTAN'DAN İLGİ

İlkay Gündoğan ile Suudi Arabistan'dan bazı kulüplerin ilgilendiği ifade ediliyor. Ocak ayındaki ara transfer döneminde bu ilginin somut tekliflere dönüşüp dönüşmeyeceği merak konusu.

Galatasaray cephesinde ise İlkay'ın durumu yakından takip ediliyor. Sarı-kırmızılılarla sözleşmesi son yılına giren yıldız oyuncunun, ocak ayında kendisine gelen teklifleri değerlendirmesi bekleniyor.

Taraflar arasında henüz kesin bir ayrılık kararı bulunmazken, İlkay Gündoğan'ın geleceğine ilişkin tablo ocak ayında netleşecek. Tecrübeli futbolcunun kararında, ekonomik şartların yanı sıra düzenli oynayabileceği bir takımın da belirleyici olacağı vurgulanıyor.