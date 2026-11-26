Galatasaray Spor Kulübü’nün kurucusu ve ilk başkanı Ali Sami Yen’e kurucu üyeler tarafından 1925 yılında hediye edilen 101 yıllık cep saati müzayedeye çıkıyor. Kulübün 20’nci kuruluş yıl dönümü için hazırlanan saat, 29 Kasım Pazar günü Şişli Askerocağı Caddesi’ndeki müzayede salonunda satışa sunulacak.

“Müzelik Eserler Müzayedesi” kapsamında satışa çıkarılan saat için firmanın resmi internet sitesinden de ön teklif verilebiliyor. Canlı müzayedeye internet üzerinden de katılım sağlanabilecek. Müzayededen sorumlu şirketin yöneticisi Yiğit Kocabaş, DHA’ya yaptığı açıklamada ön tekliflerin 10 bin dolar seviyesine ulaştığını söyledi.

İLK AMBLEMİ ALTIN İŞLEMEYLE TAŞIYOR

Kurmalı mekanizması hâlâ çalışan, rokoko üslubundaki cep saatinin üzerinde Galatasaray’ın ilk logosunu oluşturan “gayın” ve “sin” harfleri altın işlemeyle yer alıyor. Kocabaş’ın verdiği bilgiye göre bu amblem, Ahmet Ayetullah Bey tarafından tasarlanarak kongrede kabul edildi.

Harflerin çevresindeki Osmanlıca yazıda saatin Galatasaray başkanına kurucu üyeler tarafından hediye edildiği belirtiliyor. Toz kapağında ise kazıma tekniğiyle kulübün kuruluş amacı yazılı bulunuyor. Saatte ay-yıldız motifi de yer alıyor.

Kocabaş, saatin üzerindeki “Bir Teşrinievvel 1321” tarihinin 14 Ekim 1905 Cumartesi gününe karşılık geldiğini belirtti. Eserin Ali Sami Yen’e özel tasarlandığını ve günümüze yüksek kondisyonda ulaştığını ifade etti.

CANLI MÜZAYEDEDE ARTIŞ BEKLENTİSİ

Firmadan edinilen bilgiye göre saate özellikle Galatasaraylılar ilgi gösteriyor. Kocabaş, tekliflerin canlı müzayedede daha da yükselmesini beklediklerini dile getirdi.

Saatte yer alan Ali Sami Yen’in “Maksadımız İngilizler gibi toplu bir halde oynamak, bir renge ve bir isme malik olmak ve Türk olmayan takımları yenmektir” sözleri, Galatasaray’ın UEFA Şampiyonlar Ligi’nin beşinci haftasında Aston Villa’yı 1-0 yendiği maçın ardından stadyumun skorboardlarına da yansıtılmıştı.