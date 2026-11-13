Galatasaray'da Victor Osimhen'in sahalara dönüşü için iki aşamalı bir program hazırlanıyor.

Fanatik'in haberine göre; Stuttgart karşılaşmasında dizinde sorun yaşayan Nijeryalı golcünün Aston Villa maçında süre alması, Beşiktaş derbisinde ise 90 dakika görev yapabilecek seviyeye ulaşması hedefleniyor.

Sarı-kırmızılılar, Süper Lig'in 12. haftasında Samsunspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Osimhen olmadan başladı. Şampiyonlar Ligi'ndeki Stuttgart mücadelesinde sakatlanan 27 yaşındaki santrforun dönüş planında ilk durak Aston Villa karşılaşması. Kulüp, oyuncunun bu maçta formasına kavuşmasını ve karşılaşmanın seyrine göre süre almasını planlıyor.

Teknik heyetin asıl beklentisi ise Beşiktaş derbisi. Osimhen'in bu mücadeleye tam kapasiteyle çıkabilecek ve 90 dakika sahada kalabilecek duruma gelmesi isteniyor.

11 MAÇTA 13 GOLE DOĞRUDAN KATKI

Osimhen, bu sezon tüm kulvarlarda çıktığı 11 maçta 10 gol ve 3 asist üreterek 13 gole doğrudan katkı sağladı. Nijeryalı forvet, Süper Lig'deki 8 karşılaşmada ise 9 gol ve 3 asistlik performans sergiledi.