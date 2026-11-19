Ara transfer döneminde orta sahasını güçlendirmek isteyen Galatasaray'ın gündeminde Christ Oulai var. Sarı-kırmızılıların, sezon başında Trabzonspor'dan Fiorentina'ya transfer olan 20 yaşındaki futbolcu için satın alma opsiyonlu kiralama teklifi yapacağı öne sürüldü.

Fanatik'in aktardığı habere göre Galatasaray, Trabzonspor'da oynadığı dönemde de ilgilendiği Oulai'yi devre arasında kadrosuna katmak istiyor. Planlanan teklifteki satın alma opsiyonunun, Fiorentina'nın oyuncu için ödediği ücrete yakın olacağı belirtildi.

OPSİYON MAÇ, SÜRE VE PERFORMANSA BAĞLI

Haberde, opsiyon maddesinin maç sayısı, süre ve performans gibi şartlara bağlı olacağı ifade edildi. Fiorentina, genç orta saha için Trabzonspor'la 26 milyon euro ve 4 milyon euro bonus karşılığında anlaşmıştı. Bordo-mavililerin anlaşma gereği oyuncunun sonraki satışından yüzde 10 payı bulunuyor.

Oulai'nin de Galatasaray'da forma giymeye sıcak baktığı belirtildi. Bu sezon Fiorentina'da 9 maçta süre alan genç futbolcu, gol veya asist kaydedemedi.