UEFA Şampiyonlar Ligi'nin üçüncü haftasında Lille'e konuk olan Galatasaray'ın 27. dakikada kazandığı penaltı, VAR incelemesinin ardından iptal edildi.
Karşılaşma 1-1 devam ederken orta alanın sağ tarafında topla buluşan Yunus, savunma arkasına sarkan Osimhen'e pasını gönderdi. Ceza sahasına koşu yapan Osimhen, kalesinden çıkan Berke ile temas yaşadı. Hakem Obrenovic, bu pozisyonda penaltı noktasını gösterdi.
VAR'dan pozisyonu izleme tavsiyesi gelmesi üzerine monitöre giden Obrenovic, Berke'nin temasında faul tespit etmedi ve penaltı kararını geri aldı.