UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşılaşacak olan Barcelona, İspanya La Liga'nın 8. haftasında Getafe'yi ağırladı. Spotify Camp Nou'da oynanan karşılaşmayı Katalan ekibi 3-0 kazandı. Barcelona, maça hızlı başladı ve henüz 2. dakikada Anthony Gordon'ın golüyle 1-0 öne geçti. Oyunun kontrolünü elinde tutan ev sahibi takım, 30. dakikada Gabriel Jesus'un golüyle farkı ikiye çıkardı. İlk yarı 2-0'lık Barcelona üstünlüğüyle sona erdi. İkinci yarıda da rakibine üstünlük kuran Barcelona, 73. dakikada Jules Kounde'nin golüyle skoru 3-0 yaptı. Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Barcelona sahadan üç puanla ayrıldı. Bu sonuçla La Liga'da oynadığı 8 maçın tamamını kazanan Barcelona, puanını 24'e yükseltti ve liderliğini sürdürdü. Ligdeki 4. mağlubiyetini yaşayan Getafe ise 8 puanda kaldı.

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