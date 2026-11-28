Galatasaray'ın 8 Aralık 2026'da Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda karşılaşacağı AEK, mücadele öncesindeki hafta sonunu maç yapmadan geçirecek. Yunanistan Süper Ligi'nde 5 Aralık'ta oynanması planlanan Olympiakos-AEK derbisi ertelendi.

Erteleme, Olympiakos'un ligdeki erteleme hakkını kullanmasıyla gerçekleşti. Olympiakos, 10 Aralık'ta UEFA Avrupa Ligi'nde Celje ile oynayacağı karşılaşma öncesinde takvim yoğunluğunu azaltmak için bu hakkını kullandı.

Karar, 8 Aralık'ta Atina'da sarı-kırmızılıları ağırlayacak AEK'ya da dinlenme fırsatı sağladı.

Yunanistan Süper Ligi'nde Avrupa kupalarında mücadele eden takımlara resmî olarak bir maç erteleme hakkı tanınıyor. Yunanistan Futbol Federasyonu ve Süper Lig yönetiminin uyguladığı kural, Avrupa'daki temsilcilerin fikstürünü rahatlatmayı ve ülke puanına katkı sağlamalarını amaçlıyor.