Şampiyonlar Ligi'nde Galatasaray ile karşılaşacak Stuttgart'ta iki futbolcu sakatlandı.
Alman ekibi, Angelo Stiller ve Leo Sauer'in sakatlıklarına ilişkin açıklama yaptı.
Kulübün açıklamasına göre Stiller'in adduktor kasında zorlanma tespit edildi. Sauer'in ise kalçasından sakatlandığı bildirildi.
GALATASARAY-STUTTGART MAÇI NE ZAMAN?
Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında sahasında Stuttgart'ı konuk edecek. 3 Kasım Salı günü RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma, saat 20.45'te başlayacak. Temsilcimiz, oynadığı 3 maçta 3 puan aldı ve 23. sırada bulunuyor. Alman ekibi ise 7 puanla 6. sırada yer alıyor.