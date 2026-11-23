Galatasaray'da Jankat Yılmaz'ın geleceği henüz netleşmedi. HT Spor'un haberine göre; Sarı-kırmızılı yönetimin yeni sözleşme teklifine henüz yanıt vermeyen 22 yaşındaki kaleciyle Göztepe, Eyüpspor ve Celta Vigo ilgileniyor.

Galatasaray altyapısından yetişen Jankat, geçen sezonu Eyüpspor'da kiralık geçirdikten sonra sarı-kırmızılı takımın kaleci rotasyonuna dahil oldu. Genç kalecinin, kariyerinin bu döneminde düzenli forma giyebileceği ve uzun vadeli hedefleri olan bir futbol projesinde yer almak istediği belirtildi.

Teknik heyetin gelişiminden memnun olduğu ve takımda tutmak istediği Jankat'ın, kendisine sunulan sözleşme şartlarıyla kariyer planlamasını birlikte değerlendirdiği aktarıldı.

GÖZTEPE İSTEKLİ, CELTA VIGO TEKLİF HAZIRLIĞINDA

Haberde, Jankat'ı kadrosuna katmak isteyen kulüpler arasında Göztepe'nin en ciddi ve istekli aday olduğu ifade edildi. Genç kalecinin geçen sezon formasını giydiği Eyüpspor'un da takibini sürdürdüğü kaydedildi.

İspanya La Liga ekiplerinden Celta Vigo'nun ise Jankat için devrede olduğu ve yakın zamanda resmi teklif sunmaya hazırlandığı öne sürüldü.