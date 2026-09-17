Galatasaray, Süper Lig'in 6. haftasında Trabzonspor'a konuk olacak. TRT Spor'un haberine göre, teknik direktör Okan Buruk, karşılaşmanın ilk 11'ini belirledi. Maç, 19 Eylül Cumartesi günü saat 20.00'de oynanacak. Galatasaray'ın sahaya çıkması beklenen kadrosunda kalede Uğurcan Çakır, savunmada Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı ve Eren Elmalı yer alacak. Orta sahada Lucas Torreira ve Gabriel Sara görev yaparken, önlerinde Yunus Akgün bulunacak. Hücum hattında ise Barış Alper Yılmaz, Deniz Gül ve Rafael Leao forma giyecek. Galatasaray'ın Trabzon kafilesinde Singo yer almayacak. Lemina'nın durumu ise şüpheli; son kararın taktik antrenmandan sonra verileceği bildirildi. Sarı-kırmızılı taraftarların en çok merak ettiği isim Victor Osimhen oldu. Sakatlığı süren Nijeryalı forvetin geniş kadroda bulunacağı ancak yedek kulübesinde oturacağı açıklandı. Santrforda ise Deniz Gül'ün gol arayacağı belirtildi.

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