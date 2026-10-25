Galatasaray'ın yeni sezon transferlerinden Aleksey Batrakov için 50 milyon euroluk satış tahmini geldi. Türkiye'ye konuşan Rus gazeteci Alexander Yershov, sarı-kırmızılıların 25 milyon euro bonservis ödediği futbolcuyu yaklaşık iki katı bedelle satabileceğini savundu.

Taraftarlara "Batrakov'a güvenin" diye seslenen Yershov, "Galatasaray'ın Batrakov'u yaklaşık iki katı bir fiyata satabileceğine eminim" dedi.

"SADECE KENDİNE GÜVEN DUYMAYA İHTİYACI VARDI"

Batrakov'un Türkiye'deki uyum sürecinin sona erdiğini söyleyen Yershov, oyuncunun Şampiyonlar Ligi'nde attığı 2 golün kendisini olumlu etkileyeceğini belirtti. Rus gazeteci, "Sadece kendine güven duymaya ihtiyacı vardı" ifadesini kullandı.

Futbolcunun kariyerinde daha iyi noktalara ulaşacağına inandığını dile getiren Yershov, "Galatasaray'da üst düzey yıldızlarla birlikte olmasının ve Şampiyonlar Ligi'nde mücadele etmesinin onu daha da iyi bir noktaya taşıyacağından eminim" diye konuştu.

TRANSFERİN MALİ AYRINTILARINI ANLATTI

Yershov, Lokomotiv'in Batrakov'u daha düşük bir bedelle satmayacağını savunarak oyuncunun sözleşmesinde yalnızca ilk beş ligdeki kulüpler için geçerli bir tazminat maddesi bulunduğunu söyledi.

Lokomotiv'in mali sorunları olduğunu ve paraya ihtiyaç duyduğunu belirten Rus gazeteci, Batrakov'un Galatasaray'a transfer olabilmesi için menajerlerinin de anlaşma kapsamında almayı bekledikleri paradan vazgeçtiğini aktardı.