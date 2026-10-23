Galatasaray'ın yeni transferi Aleksey Batrakov için sarı-kırmızılı yönetimden transfer ilgisine ve sözleşmesine ilişkin açıklama geldi. Milliyet'in haberine göre yöneticiler, PSG'nin Rus futbolcuyu takip ettiğini belirtirken Barcelona için de "Barcelona'nın da ilgilendiğine yönelik haberler alıyoruz" dedi.

Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'deki performansıyla dikkat çeken, son olarak Lille karşısında forma giyen Batrakov'un transferini yönetim son derece doğru bir hamle olarak değerlendiriyor.

SERBEST KALMA BEDELİNİ ÖDEYEN ALIR

Sözleşmedeki 55 milyon euroluk çıkış maddesini kendilerinin istemediğini belirten Galatasaraylı idareciler, "Karşı taraf özellikle talep etti" ifadesini kullandı. Yöneticiler, Batrakov'un mevcut performansını sürdürmesi halinde bu bedelin rahatlıkla ödeneceği görüşünü dile getirdi.

Galatasaray, Batrakov'u 55 milyon euroluk çıkış maddesiyle satması halinde Lokomotiv Moskova'ya 4,5 milyon euro ödeyecek. Rus kulübünün, oyuncunun sonraki satışından elde edilecek kârdan yüzde 15 payı bulunuyor. Sarı-kırmızılılar, Batrakov'un transferi için Lokomotiv Moskova'ya 25 milyon euro ödemişti.

Batrakov, Galatasaray formasıyla Şampiyonlar Ligi ve Süper Lig'de çıktığı toplam 9 maçta 2 gol ve 2 asist kaydetti.