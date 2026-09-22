Geçtiğimiz sezon başında Galatasaray'a büyük umutlarla transfer edilen Alman yıldız Leroy Sane, sarı-kırmızılı formayla çıktığı son 13 maçta gol ve asist katkısı veremedi.

Manchester City, Bayern Münih ve Almanya Milli Takımı'nda gösterdiği performansla adından söz ettiren Sane, Galatasaray'da ise beklenen etkiyi yaratamıyor. Geçtiğimiz sezon 12 Nisan 2026'da Rams Park'ta oynanan ve 1-1 sona eren Kocaelispor maçında gol atan Sane, ardından ligde 11, Türkiye Kupası ve Şampiyonlar Ligi'nde ise birer maç olmak üzere toplam 13 karşılaşmada sessiz kaldı.

Jürgen Klopp'un son açıkladığı Almanya Milli Takımı kadrosunda da yer almayan Sane'nin bu düşüşü, taraftarlarda hayal kırıklığı yarattı.

ESAS KORKU LEAO'DA

Sarı-kırmızılıların en büyük korkusu ise 40 milyon euroluk transfer Rafael Leao'nun da benzer bir tablo çizmesi. Portekizli yıldız Leao da geride kalan 4 maçta gol ya da asist katkısı sağlayamadı.