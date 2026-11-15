Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira, Uruguay Milli Takımı'nın La Bombonera'da Arjantin'i 2-1 mağlup ettiği hazırlık karşılaşmasının ardından açıklamalarda bulundu. Boca Juniors hayranlığıyla bilinen Torreira, galibiyetin mutluluğunu paylaşırken akşam için planını da anlattı.

Torreira, "Antrenman yapacağız ve akşam saat 7’de, mate içip her zaman olduğu gibi Boca maçını izleyeceğim" dedi.

"BU STADYUMDA OYNAMAK ÇOK GÜZEL"

La Bombonera'da milli formayla sahaya çıkmanın kendisi için özel olduğunu belirten Uruguaylı futbolcu, duygularını şu sözlerle aktardı:

"Bu stadyumda oynamak çok güzel. Milli takımla böyle bir deneyim yaşamak, bugünkü gibi önemli bir maçı kazanmak eşsiz bir duygu."

Torreira, bu deneyimin yalnızca kendisi için değil, takımı, ailesi ve tribündeki Uruguaylılar için de anlam taşıdığını vurguladı:

"Bu benim için, tüm takım için, ailem için ve buraya gelen tüm Uruguaylılar için eşsiz bir deneyim. Bu anın tadını çıkarmalıyız."

Boca Juniors ise Arjantin Kupası yarı finalinde karşılaştığı Banfield'ı 3-0 yenerek finale yükseldi.