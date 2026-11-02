Galatasaray'ın orta saha oyuncusu Gabriel Sara için İtalya ve İngiltere'den transfer iddiaları geldi. İtalyan basınında yer alan habere göre Roma, 27 yaşındaki Brezilyalı futbolcuyu kadrosuna katmak istiyor.

Ara transfer dönemi öncesinde Sara'yı hedefleri arasına aldığı belirtilen Roma'nın yanı sıra Newcastle United ve Everton'ın da oyuncuyla ilgilendiği öne sürüldü. Haberde, iki İngiliz kulübünün transfer için 30 milyon euroyu gözden çıkardığı iddia edildi.

13 MAÇTA 7 GOLE KATKI

Sara, bu sezon Galatasaray formasıyla çıktığı 13 resmi karşılaşmada 2 gol ve 5 asist kaydetti. Brezilyalı orta saha oyuncusu bu maçlarda toplam 7 gole doğrudan katkı sağladı.

Süper Lig'de 25 puanla lider durumda bulunan Galatasaray, ara transfer dönemi için çalışmalarına başladı. Sarı-kırmızılı yönetim, kadroyu güçlendirmek amacıyla yeni transfer seçeneklerini değerlendiriyor.