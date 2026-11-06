Galatasaray'ın Uruguaylı orta saha oyuncusu Lucas Torreira için Fiorentina iddiası yeniden gündeme geldi. İtalyan basınından Tuttomercatoweb'in haberine göre Fiorentina, Torreira'yı transfer listesine aldı ve ocak ayındaki ara transfer döneminde oyuncu için girişimde bulunabilir. Haberde, Torreira'nın uzun zamandır İtalya'ya dönmek istediği öne sürüldü. Fiorentina'nın yaz transfer döneminde de Uruguaylı futbolcu için girişimlerde bulunduğu ancak Galatasaray'ın transfere olumsuz yaklaştığı aktarıldı. Torreira'nın sarı-kırmızılı kulüple sözleşmesi 2028 yılında sona eriyor. ORTA SAHA İÇİN ÖNCELİKLİ SEÇENEKLER ARASINDA Savunma ve orta saha hattını güçlendirmek isteyen Fiorentina'da sportif direktör Fabio Paratici'nin, teknik direktör Paolo Vanoli'nin talepleri doğrultusunda transfer listesini şekillendirdiği belirtildi. Ederson ve Lewis Ferguson'u da gündemine alan İtalyan ekibinin, Torreira'yı öncelikli seçenekler arasında değerlendirdiği kaydedildi.

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