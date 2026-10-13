Galatasaray'ın milli futbolcusu Barış Alper Yılmaz, Avrupa devlerinin radarında kalmaya devam ediyor. Adı sık sık transfer söylentileriyle anılan 26 yaşındaki oyuncu, bu akşam oynanacak kritik müsabakada dikkatleri üzerine çekmeye hazırlanıyor.

GÖZLER BARIŞ ALPER YILMAZ'DA OLACAK

Sarı-kırmızılı ekibin bu akşam Şampiyonlar Ligi'nde Barcelona ile oynayacağı maçta gözler genç yeteneğin üzerinde olacak. İtalya Serie A ekiplerinden Napoli ile Bundesliga temsilcisi Stuttgart'ın oyuncu izleme ekipleri, mücadeleyi tribünden takip edecek. İki kulübün scoutları, 26 yaşındaki oyuncu hakkında detaylı rapor hazırlayacak.

Sergilediği hırslı futbol, yüksek temposu ve joker özelliğiyle dikkatleri üzerine çeken Barış Alper'in, dev maçtaki performansı olası bir transfer hamlesi öncesinde kulüpler için belirleyici bir kriter olacak.

BARIŞ ALPER'İN KARNESİ

Bu sezon tüm kulvarlarda 8 maçta sahaya çıkan Barış Alper Yılmaz, tek golünü geçtiğimiz cuma günü oynanan Kasımpaşa mücadelesinde atmıştı.