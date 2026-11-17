Galatasaray'ın, Şampiyonlar Ligi'nde Aston Villa ile oynayacağı karşılaşma öncesinde Rams Park'ın zeminini korumak amacıyla yaptığı yazılı başvuru kabul edildi. UEFA ve Aston Villa'nın onay verdiği talep doğrultusunda İngiliz ekibi, son antrenmanını stat yerine kendi tesislerinde yapacak.

Sarı-kırmızılılar, Rams Park'taki zemin yenileme çalışmaları nedeniyle Trendyol Süper Lig'in 12. haftasındaki Samsunspor maçını Başakşehir Fatih Terim Stadyumu'nda oynayacağını açıklamıştı.

ZEMİNE 150 TON KUM UYGULANDI

Zemin çalışmalarında yaklaşık 1 ton Lolium cinsi çim tohumu kullanıldı. Tohumların çimlenmesini hızlandırmak, nemini korumak ve sağlıklı gelişimini desteklemek amacıyla saha, germinasyon (çimlendirme) örtüsüyle kapatıldı.

Geçtiğimiz hafta zemine 150 ton kum uygulandı. Kumun zemine yedirilerek harmanlanmasının ardından hibrit işlemi de gerçekleştirildi. Çimlerin kök salması ve zeminin oyun kalitesinin yükseltilmesi için çalışmalar sürüyor.

MAÇTAN SONRA İKİ SEÇENEK DEĞERLENDİRİLECEK

Galatasaray yönetimi, Aston Villa karşılaşmasının ardından zeminin geleceği için halı hibrit ve çakma hibrit uygulamalarını değerlendirecek. Değerlendirmeler sonucunda zeminin uzun vadede daha sağlıklı ve dayanıklı olmasını sağlayacak yöntem tercih edilecek.