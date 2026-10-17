Galatasaray'da Kaan Ayhan'ın ara transfer döneminde ayrılmak için Başkan Dursun Özbek'le görüştüğü ve sezonun ikinci yarısındaki maaşına karşılık bonservisini istediği öne sürüldü.
Sabah'ın haberine göre; sarı-kırmızılılarla sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan 31 yaşındaki milli futbolcu, kendisine gelen teklifleri değerlendirmeye başladı.
YÖNETİMDEN KOLAYLIK BEKLİYOR
Bu sezon teknik direktör Okan Buruk'un yalnızca 1 dakika süre verdiği Kaan Ayhan'ın, ara transfer dönemindeki ayrılığı için yönetimden kolaylık beklediği belirtildi.
Haberde, Buruk'un da deneyimli futbolcuyu kadro planlarında düşünmediği ifade edildi.