Galatasaray’ın yıldızı Yunus Akgün, Tuğçe Alaca'ya evlenme teklifi etmişti. Geçtiğimiz yılın eylül ayında nişanlanan ünlü çift dünyaevine girdi.

Çift, düğün öncesinde çekilen fotoğraflarını sosyal medya hesaplarından paylaştı. Akgün, paylaşımına "Bu yıldan kalan en güzel an" notunu düştü. Alaca ise fotoğrafları "Bu yılın bana en güzel hediyesi" sözleriyle yayımladı.

Galatasaray'ın futbolcusu Yunus Akgün, uzun süredir birlikte olduğu Tuğçe Alaca ile ilişkisini evlilikle taçlandırdı. Galatasaray'ın futbolcusu Yunus Akgün, uzun süredir birlikte olduğu Tuğçe Alaca ile ilişkisini evlilikle taçlandırdı.

Çiftin düğününe A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Sergen Yalçın'ın yanı sıra Akgün'ün takım arkadaşları ile aileleri, yakınları ve ünlü isimler de katıldı.

Yunus Akgün'ün nikahında şahitliği Fatih Terim, Dursun Özbek, Okan Buruk, Abdülkerim Bardakcı ve Emre Taşdemir yaptı.