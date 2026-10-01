Galatasaray'da İlkay Gündoğan ve Kaan Ayhan, sezon boyunca forma giymekte güçlük çekti.

TRT Spor'un haberine göre; Milli arayı değerlendiren iki futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'a daha fazla süre almak istediklerini iletti.

İLKAY GÜNDOĞAN 11 DAKİKA OYNADI

İlkay Gündoğan, bu sezon Süper Lig ve Şampiyonlar Ligi'nde toplamda yalnızca birer maçta forma giydi. Deneyimli oyuncu, bu maçlarda toplam 11 dakika sahada kalabildi.

KAAN AYHAN SADECE 1 DAKİKA SAHADA KALDI

Takımın 3 kaptanından birisi olan Kaan Ayhan ise bu sezon sadece ligin ilk haftasında Çorum FK karşısında 1 dakika süre alabildi.

Tecrübeli savunmacı, bu süre dışında forma şansı bulamadı.

Ayrıca milli futbolcu UEFA listesinde de kendisine yer bulamamıştı.