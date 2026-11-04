UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4'üncü haftasında Stuttgart'ı 2-0 mağlup eden Galatasaray'da futbolcular, galibiyet sevincini Etiler'deki bir mekânda kutladı. Habertürk'ten Nazif Şahin Karpuz'un haberine göre, gece boyunca eğlenen oyuncular, mekân çıkışında basın mensuplarına görüntü vermemek için çeşitli önlemler aldı. ARKA KAPIDAN ÇIKIŞ YAPTILAR Mekân çıkışında görüntülenmek istemeyen futbolcular için yoğun güvenlik önlemleri alındı. Oyuncuların büyük bölümü mekânın arka kapısını kullanarak ayrılırken, Barış Alper Yılmaz farklı bir otomobile bindirilerek bölgeden uzaklaştırıldı. Mario Lemina kazağını başına çekerek kendisini gizlemeye çalıştı. Lemina, aracına bindiği sırada pantolonunu düşürmemek için zor anlar yaşadı. Lucas Torreira ise şemsiyelerle görüntü alınması engellenerek otomobiline bindirildi.

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