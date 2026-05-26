Trendyol Süper Lig’de üst üste dördüncü şampiyonluğunu alan Galatasaray’da sosyal medyada yayınlanan bir sevinç videosu olay oldu. Sarı-kırmızılı kulüp, şampiyonluk öyküsünü taraftarlarına sundu.

Fenerbahçe’nin Çaykur Rizespor karşısında son dakikada yediği gol ise en dikkat çeken an oldu. Ezeli rakiplerinin uzatma dakikalarında gol yiyerek puan kaybetmesiyle sarı-kırmızılı futbolcuların adeta çılgına döndüğü görüldü. Büyük bir sevinç fırtınasının koptuğu odada, oyuncular birbirlerine sarılarak şampiyonluk yolundaki bu kritik kırılma anını kutladı. Galatasaray bu motivasyonla çıktığı maçta Gençlerbirliği'ni mağlup ederek derbi öncesi puan farkını 4'e yükseltmeyi başarmıştı.

SANDALYEYİ KAPTI ÖYLE SEVİNDİ

Sevinçte en dikkat çeken isimlerden biri ise Uğurcan Çakır oldu. Takımın başarılı ismi Uğurcan, yaşanan büyük sevinç esnasında adeta kendinden geçerek eline aldığı bir sandalyeyle salonun içinde bir süre koştu. Milli kalecinin bu reaksiyonu sarı-kırmızılı taraftarların dikkatinden kaçmazken, büyük beğeni aldı.