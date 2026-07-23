YÜZÜĞÜ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Büyük taşlı tektaş yüzük, kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan detaylarından biri haline geldi. Lemina’nın eşine yaptığı bu özel jest, takipçilerden de yoğun ilgi gördü.