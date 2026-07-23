LEMİNA'NIN DÜĞÜN HEDİYESİ OLAY OLDU
Galatasaray forması giyen Mario Lemina, özel hayatıyla da adından söz ettirdi. Ünlü futbolcu, 9 yıldır birlikte olduğu oyuncu ve model Fanny Neguesha ile evlilik yolunda önemli bir adım atmış, romantik evlilik teklifiyle gündeme gelmişti.
GÖRKEMLİ DÜĞÜNÜN ARDINDAN MİLYONLUK HEDİYE
Sabah’tan Merve Yurtyapan’ın haberine göre; Lemina ve Fanny Neguesha, geçtiğimiz ay yakın dostları ve ailelerinin katıldığı görkemli bir törenle dünyaevine girdi.
Ünlü futbolcunun eşine düğün hediyesi olarak aldığı devasa tektaş yüzük ise törenin ardından dikkat çekti. Fanny Neguesha, 15 milyon TL değerindeki yüzüğüyle verdiği pozları sosyal medya hesabından paylaştı.
YÜZÜĞÜ SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU
Büyük taşlı tektaş yüzük, kısa sürede magazin gündeminin en çok konuşulan detaylarından biri haline geldi. Lemina’nın eşine yaptığı bu özel jest, takipçilerden de yoğun ilgi gördü.
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