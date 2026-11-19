Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Mario Lemina'nın eşi Fanny Neguesha, bu kez lüks çanta tutkusu ve alışılmadık kontrol yöntemiyle gündeme geldi. Londra sokaklarında kendisine yöneltilen soruyu yanıtlayan Neguesha, sahte çantayı nasıl anladığını açıkladı.

SAHTE ÇANTAYI KOKUSUNDAN ANLIYOR

Sabah'tan Merve Yurtyapan'ın haberine göre; geniş bir lüks çanta koleksiyonuna sahip olan ve her ay çanta alışverişi yaptığını söyleyen Fanny Neguesha'ya, Londra'da bir çantanın sahte mi yoksa gerçek mi olduğunu nasıl anladığı soruldu. Ünlü model, bunun için önce çantanın derisini kokladığını belirtti.

Neguesha, gerçek ürünü ayırt ederken kullandığı yöntemi, "Malzeme önemli, önce derinin kokusundan belli olur. Tabii iç tasarım da kendini belli eder" sözleriyle anlattı.

LEMİNA İÇİN 'TARZ SAHİBİ' DEDİ

Ünlü model, eşi Mario Lemina'nın da stil konusunda oldukça zevkli olduğunu söyledi. Lemina'nın kendisine şık çantalar seçtiğini belirten Neguesha, "Eşim de bana her zaman şık çantalar seçer. Bilgili ve tarz sahibidir" ifadelerini kullandı.