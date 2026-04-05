Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Galatasaray, deplasmanda Trabzonspor'a 2-1 mağlup oldu.

Maç sonunda yaşanan gerginliğin içinde yer alan Galatasaray'ın kalecilerinden Günay Güvenç, karşılaşma sırasında yaşananlara ilişkin çok sert açıklamalar yaptı.

Günay'ın maç sonu açıklamaları şu şekilde: "Milli duyguları yaşadığımız haftada, kalecimiz Uğurcan ve ailesine yapılanları kınıyorum. Uğurcan'ın performansı da ortada. Böyle olmamalı. Türk'ün Türk'ten başka dostu yoktur diyoruz ama birbirimize yaptığımız kötülüklerin haddi hesabı yok.

Galatasaray camiası yapılanları unutmaz. Herkes bunu bir kenara yazsın. Bunun cevabını şampiyonluk kutlamasında vereceğiz. Belki de dördüncü şampiyonluğumuz, bu ülkeye ağır gelir Türk futbolu için. Ama biz dördüncü kez peş peşe şampiyon olacağız. Takıma soyunma odasında söyledim. Her şeyin zamanı var. Tehdit olarak da algılamayın, ben tehdit ettim mi açık sözle ederim. Bunun cevabını sahada vereceğiz."