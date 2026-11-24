Futbola 10 yaşında Galatasaray altyapısında adım atan Mustafa Kocabey, 1992 yılında Alman teknik direktör Karl-Heinz Feldkamp'ın göreve gelmesiyle A takıma yükselerek adını geniş kitlelere duyurdu. Oyun stili ve bitiriciliğiyle dönemin dünyaca ünlü Fransız golcüsü Jean-Pierre Papin'e benzetilmesi üzerine futbol kamuoyunda "Papen Mustafa" lakabıyla anılmaya başlandı.

Sarı-kırmızılı forma altında iki lig şampiyonluğu sevinci yaşayan ve Avrupa kupalarında İtalyan devi Roma ağlarına gönderdiği 2 golle hafızalara kazınan Kocabey, ilerleyen yıllarda Kocaelispor başta olmak üzere birçok kulüpte başarıyla ter döktü. Profesyonel kariyerine tam 351 gol sığdıran ve 1. Lig'de 3 kez gol krallığı tacını takan deneyimli futbol adamı, aktif kariyerini noktaladıktan sonra rotasını KKTC'ye çevirdi. Kocabey, halen Cihangir Gençlik Spor Kulübü'nün altyapı koordinatörü olarak geleceğin yıldız adaylarını yetiştiriyor.

"ATTIKLARIM DEĞİL KAÇIRDIĞIM O GOL KONUŞULUYOR"

Kıbrıs'ta çok yetenekli genç futbolcuların bulunduğuna dikkat çeken Mustafa Kocabey, en büyük hedefinin bu gençleri Türk futboluna kazandırmak olduğunu belirtti. Türk kulüplerinin vakit kaybetmeden Kıbrıs'a scout (oyuncu izleme) ekiplerini göndermesi gerektiğini ifade eden Kocabey, kendi futbolculuk dönemine dair unutamadığı bir sitemini de tebessümle paylaştı.

Golcülüğün Allah vergisi bir yetenek olduğunu ve bunu kariyeri boyunca en iyi şekilde değerlendirmeye çalıştığını söyleyen Kocabey, şöyle konuştu:

"Ben bu yeteneğimi kullanmaya çalıştım. Şükürler olsun, çok iyi kullandım. Attığım 350'den fazla gol konuşulmuyor ama Frankfurt maçında kaçırdığım golü hatırlıyorlar. Ben çok güzel, kaliteli goller attım. Roma maçında 2 gol attım ama taraftarlar hala kaçırdığım pozisyonu bana hatırlatıyor."

"BİR GOLCÜYÜ ANCAK BAŞKA GOLCÜ ÇALIŞTIRABİLİR"

Futbolculuk sonrasında tüm enerjisini yeni nesil golcüler yetiştirmeye adayan Mustafa Kocabey, Türk futbolundaki en büyük eksikliklerden birinin uzmanlaşma olduğuna işaret etti. Tıpkı kaleci antrenörleri gibi kulüplerde özel forvet antrenörlerinin de görev yapması gerektiğini savunan efsane isim, sözlerini şu çarpıcı ifadelerle noktaladı: