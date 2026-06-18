2026 FIFA Dünya Kupası K Grubu'nda Kolombiya, tarihinde ilk kez Dünya Kupası finallerine giden Özbekistan'ı 3-1 mağlup etti. Kolombiya'da 40'ta Daniel Munoz, 65'te Luis Diaz ve 90+9'da Jaminton Campaz ağları havalandırırken; Başakşehirli Abbasbek Fayzullayev, 60'ta ülkesinin bu organizasyondaki ilk golünü atarak tarihe geçti.

İLK MAÇTA BEKLENTİYİ AŞTILAR

Öte yandan otoriteler daha önce bu turnuvada tecrübesi bulunan ve kadrosunda birçok yıldız barından Kolombiya'dan kolay bir galibiyet beklerken; organizasyona ilk kez katılım gösteren Özbekistan, performansıyla birçok kişiyi ters köşe yaptı. Kolombiya'nın 1.61 (xG) gol beklentisine karşılık Özbekistan da 1.14 (xG) gol beklentisiyle oynadı. Özbekistan'ın son dakikada bir şutu da direkten döndü.

K Grubu'nda Özbekistan, gelecek maçta 23 Haziran Salı günü TSİ 20.00'de Portekiz ile karşılaşacak.

Aldığı galibiyetle grubun lideri konumuna yükselen Kolombiya ise 24 Haziran Çarşamba TSİ 05.00'te Demokratik Kongo ile oynayacak.