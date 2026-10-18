Galatasaray, derbi ve Şampiyonlar Ligi fikstürü öncesinde çıktığı kritik Gençlerbirliği deplasmanında zorlu bir 90 dakikayı geride bıraktı. Mücadelenin 61. dakikasında Leroy Sane'nin yerine oyuna dahil olan Portekizli hücumcu Rafael Leao, sahada yalnızca 16 dakika kalabildi.

Yaşadığı fiziksel problem nedeniyle 77. dakikada yerini Deniz Gül'e bırakmak zorunda kalan Leao'nun bu erken vedası soru işaretlerine yol açarken, oyuna dahil olan genç forvet Deniz Gül 88. dakikada attığı şık golle sarı-kırmızılı ekibe 1-0'lık galibiyeti getirdi.

OKAN BURUK'TAN TEPKİ

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Rafael Leao'nun erken çıkış gerekçesini açıklarken saha zeminine adeta ateş püskürdü.

Oyuncusunu korumak adına derhal müdahalede bulunduklarını belirten tecrübeli çalıştırıcı şu ifadeleri kullandı:

"Zeminin kötülüğünden tek bir sakatlıkla kurtulduk diyelim. Leao, zeminden ötürü ayağı kaydığı için bir sakatlık yaşadı. Şimdi detaylı kontrolleri yapılacak ancak oyundan bir ağrıyla çıktı. Biz de daha fazla sahada tutup kendisini riske etmek istemedik. Açıkçası bu zeminde tek bir sakatlıkla maçı tamamladığımız için şanslıyız, üstelik önümüzde kritik bir Şampiyonlar Ligi randevusu varken..."