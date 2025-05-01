Galatasaray'da forma giyen Lucas Torreira ve oyuncu Devrim Özkan, geçen yıl aşk iddialarıyla gündeme geldi. Özkan, "Hayatımdaki tek şey işimdir" diyerek iddiaları yalanlasa da bir süre sonra ünlü çiftten ilan-ı aşk geldi. Çift 2024 yılının başlarında ise yollarını ayırdı. Ancak ayrılığa fazla dayanamadılar ve ağustosta ilişkilerine ikinci bir şans daha verdiler.

Geçen kasım ayında da Urguay'a giden ve Lucas Torreira'nın doğup büyüdüğü yeri ziyaret eden ikili hakkında evlilik iddiaları ortaya atıldı. Fakat ünlü çiftin hayranları mutlu son beklerken ikili sosyal medyada birbirlerini takip etmeyi bıraktı, birlikte çekildikleri fotoğrafları sildi.

Konuk olduğu bir YouTube programında "Son ilişkin, sana ne öğretti?" sorusuna "Hayatında ne kadar çok seversen sev ne seviyede seversen sev, o durumun, o kişinin, o ilişkinin, senin hayallerinden vazgeçecek seviyeye gelme haddini kimseye verme' derdim. O haddi birine verecek kadar sevgini gösterme. Sevebilirsin ama o yaşanmasın" yanıtını veren Devrim Özkan, basketbolcu Luka Brajkovic ile aşk yaşadığı iddiasını ise yalanladı.

NE YAPACAKLARINI ŞAŞIRDILAR

Lucas Torreira'nın da adı birçok sosyal medya ünlüsüyle anıldı. Ünlü futbolcu bu kez gizemli bir kız arkadaşıyla Nişantaşı'nda görüntülendi.

Arkadaşlarıyla bir restoranda yemek yiyen ikili, aynı fotoğraf karesine girince ne yapacaklarını şaşırdı.

Torreira, panikleyip başka bir yöne yürüyen kız arkadaşını yanına çağırırken, ikilinin aralarına mesafe koyarak yürümesi dikkat çekti.