Galatasaray'ın 27 yaşındaki Brezilyalı orta sahası Gabriel Sara için transfer iddiaları gündeme geldi. Alman basınında yer alan habere göre, Napoli ve Roma'nın takip ettiği futbolcunun 35 milyon euroya satılması halinde Türk futbol tarihinin en pahalı oyuncu satışı gerçekleşecek.

Fussball-news.de'nin haberinde, iki İtalyan kulübünün Sara'yı yakından izlediği ancak henüz resmi teklif yapmadığı belirtildi.

PAZARLIK İÇİN 40 MİLYON EURO İDDİASI

Haberde, Galatasaray'ın Sara'yı kaybetmek istemediği ve 40 milyon euronun altındaki teklifler için pazarlık masasına oturmayacağı öne sürüldü. Buna karşın yoğun görüşmeler sonucunda transferin 35 milyon euroya tamamlanabileceği ifade edildi.

Everton ve Newcastle United'ın da transfer döneminde Brezilyalı futbolcu için Galatasaray'a teklif yapabileceği aktarıldı. İngiliz kulüplerinden gelebilecek tekliflerin 25 ila 30 milyon sterlin düzeyinde olmasının beklendiği kaydedildi.