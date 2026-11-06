UEFA Şampiyonlar Ligi 4. hafta mücadelesinde Galatasaray'ın Alman ekibi Stuttgart'ı 2-0 mağlup ettiği gecede attığı iki golle yıldızlaşan ve turnuvadaki toplam gol sayısını 4'e yükselten Aleksey Batrakov, uluslararası transfer piyasasının bir numaralı gündem maddesi haline geldi.

UEFA tarafından Devler Ligi'nde hem haftanın ilk 11'ine dahil edilen hem de haftanın en iyi 3. oyuncusu seçilen 21 yaşındaki genç yıldız, sergilediği olağanüstü performansla Avrupa'nın elit kulüplerini peşine taktı. Özellikle İngiliz basını, Premier Lig'in dev kulüplerinin genç orta saha oyuncusunu yakından takip ettiğini ve resmi girişimler için hazırlık yaptığını yazdı.

"PREMİER LİG İÇİN ENGEL KALMADI"

Sarı-kırmızılı camiada genç oyuncunun performansı büyük heyecan yaratırken, Rus yıldızın menajeri Vladimir Kuzmichev Rus basınına verdiği röportajda çok konuşulacak açıklamalarda bulundu. Batrakov'un İngiltere ve Avrupa'nın zirvesine transferinin teknik açıdan artık son derece kolaylaştığını belirten menajer, ayrılık ihtimalini net sözlerle masaya koydu.

Kuzmichev, yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"En önemlisi, teknik açıdan bu artık son derece basit bir transfer. Artık Aleksey'in Premier Lig'e transferini engelleyecek hiçbir engel yok. Evet, bunun pahalı bir transfer olduğu çok açık; ancak gerekli mali güce sahip büyük kulüpler, Aleksey'in Türkiye'de oynaması nedeniyle artık her şeyin daha kolay hale geldiğini çok iyi anlıyorlar. Gelip parayı öderler ve hepsi bu kadar! Bu transferi gerçekleştirmek için başka seçenekler aramaya hiç gerek yok."

"G.SARAY'A GİTMESİ SÜRECİ KOLAYLAŞTIRDI"

Açıklamalarının devamında Türkiye tercihinin transfer rotasındaki stratejik önemine değinen Kuzmichev, "Aleksey'in Galatasaray'a transferi tüm bu süreçleri inanılmaz derecede kolaylaştırdı" diyerek sarı-kırmızılı kulüpteki dönemin beklenenden çok daha kısa sürebileceğinin mesajını verdi.

Sarı-kırmızılı formayla bugüne dek 12 resmi karşılaşmaya çıkan 21 yaşındaki yetenek, 5 gol ve 3 asistlik doğrudan skor katkısıyla taraftarların sevgilisi haline gelirken, sergilediği bu çıkış Avrupa devlerinin iştahını kabartmayı sürdürüyor.