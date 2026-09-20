Trendyol Süper Lig'in 6. haftasında deplasmanda Trabzonspor'a 4-0 mağlup olarak sezonun ilk yenilgisini alan Galatasaray'da sular durulmuyor. Karadeniz deplasmanında sergilenen çaresiz futbol ve alınan ağır mağlubiyet, sarı-kırmızılı camiada ve yönetim kanadında büyük bir çalkantıya yol açtı.

13 puanda kalan ve hezimet sonrası morallerin altüst olduğu sarı-kırmızılı ekipte eleştirilerin odak noktası teknik direktör Okan Buruk oldu.

FATURA BURUK'A KESİLDİ

Sabah'ta yer alan habere göre ağır mağlubiyetin ardından yönetim kademesinde huzursuzluk yaşandığı ve bazı idarecilerin tecrübeli teknik adamın performansını açıkça sorgulamaya başladı.

Sarı-kırmızılı yöneticilerin derbi sonrası kendi aralarında yaptığı değerlendirmelerde faturayı direkt olarak Okan Buruk'a kestiği ve şu sert ifadeleri kullandığı iddia edildi:

"Hocamız çok formsuz, şu ana kadar kıl payı galibiyetlerle geldik. Dün gece gerçeklerle yüzleştik. Muhammed Salah'ı hiç analiz etmemiş. Böyle ağır bir yenilgiyi taraftar hak etmedi. Bunun muhasebesini mutlaka yapmalıyız."

TARAFTARLAR DA TEPKİLİ

Trabzonspor karşısında alınan farklı mağlubiyet sonrası sarı-kırmızılı taraftarlar da tepkilerini sosyal medya üzerinden dile getirdi. Takımın sahadaki çaresiz görüntüsünü sert ifadelerle eleştiren futbolseverler, hezimetin sorumlusu olarak teknik heyeti gösterdi.

Sarı-kırmızılı taraftarların paylaşımlarında öne çıkan tepkiler şu şekilde oldu:

"Bu takımın hali nedir? Biz hiçbir zaman bir maçta bu kadar ezilmedik, adeta yerin dibine girdik. Bu yenilginin ana sorumlusu sensin hocam! Trabzonspor'u hiç analiz etmemişsin."