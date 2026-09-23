Galatasaray’da bir türlü bekleneni veremeyen ve üst üste sakatlık geçiren Singo’dan yine kötü haber geldi. Milli aradan sonra takıma katılması beklenen Singo’nun takımla çalışması için biraz daha zamanı olduğu öğrenildi.

Dünya Kupası'nda sonra Galatasaray antrenmanında sakatlanan 26 yaşındaki futbolcu, milli aranın ardından da sahalara dönemeyecek. Singo'nun milli aradan sonra Süper Lig'deki Kasımpaşa ve Şampiyonlar Ligi'ndeki Barcelona maçlarında da forma giyemeyecek.

30 MİLYON’A GELDİ BEKLENTİLERİ KARŞILAYAMADI

Fildişi Sahilli futbolcunun sakatlık sorunu sarı kırmızılıları da çileden çıkardı. Taraftarlar sosyal medyadan 26 yaşındaki futbolcuyu eleştirdi. Wilfried Singo, geçen sezon Monaco'dan Galatasaray'a 30 milyon euro bonservis bedeliyle transfer olmuştu. Singo bu sezon yalnızca 41 dakika süre alabildi.

27 MAÇTA FORMA GİYEMEDİ

Galatasaray'a transfer olduktan sonra üst üste yaşadığı sakatlıklar nedeniyle 27 maçta forma giyemeyen Singo, sarı-kırmızılı formayla çıktığı 31 maçta 2 gol ve 3 asistlik katkı sağladı. Ayrıca bu süreçte 3 sarı kart gördü.