Nijerya Milli Takımı Teknik Direktörü Eric Chelle, Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen hakkında flaş açıklamalarda bulundu.

Nijerya Milli Takımı, Polonya ve Portekiz'le hazırlık maçına çıkacak. Karşılaşmalar öncesi basın toplantısı düzenleyen teknik direktör Eric Chelle Ademola Lookman ve Victor Osimhen'in kadroda yer almama nedenlerini açıkladı.

‘OSIMHEN KULÜP DEĞİŞTİREBİLİR’

Tecrübeli teknik adam, "Polonya ve Portekiz olmak üzere iki maçımız var ve bazı oyuncuların vizesi olmadığı için çok sorun yaşıyorum. En önemlisi de iki oyuncudan mahrum kalacağız, Osimhen ve Lookman. Victor Osimhen’in belki bir transfer ihtimali var, kulüp değiştirebilir. Bu yüzden evinde kalmasını tercih ediyoruz, çünkü oynarsa yüzde 100'ünü veremeyebilir, bu iyi olmaz." ifadelerini kullandı.