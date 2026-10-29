Galatasaray'ın golcüsü Victor Osimhen için Atletico Madrid'in devreye girdiği öne sürüldü. İspanyol basınına göre göre Atletico Madrid, Nijeryalı futbolcuyu kadrosuna katmak için çalışmalarını gizlilik içinde yürütüyor. SIMEONE'NİN ACİL TALİMATI Haberde, teknik direktör Simeone'nin Osimhen'i özellikle istediğini yönetime bildirdiği öne sürüldü. Atletico Madrid'in de transfer için mali düzenlemeler yapmaya başladığı kaydedildi. Sarı-kırmızılı kulüple 2029 yılına kadar sözleşmesi bulunan ve serbest kalma maddesi barındırmayan Osimhen için Atletico yönetimi mali şartları zorlamaya hazırlanıyor

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